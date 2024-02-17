Кравец: рад, что хватило терпения на Жафярова. Ему мешало, что он просидел в «Ак Барсе»

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец оценил выступление 29-летнего российского нападающего Дамира Жафярова в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (3:0), в которой он отметился голом и результативной передачей.

«Я рад, что у меня хватило терпения на Жафярова. Мне очень нравилось, как Дамир играл в «Торпедо» — ведущий игрок, создающий много проблем для соперников. Сегодня у него всё здорово получилось в новом звене. Ему не нужно бояться держать шайбу, принимать решения. Он не подыгрывающий хоккеист, а тот, кто ведёт игру. Сегодня он вернулся на эту позицию. Раньше ему мешало это сделать наличие топ-партнёров в лице Прохоркина и Юрчо? Нет, ему мешало, что он просидел очень долго в «Ак Барсе», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в нынешнем сезоне Жафяров принял участие в 21 матче в составе «Авангарда», отметившись 12 (3+9) результативными действиями при показателе полезности «+4».