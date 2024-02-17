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Никита Гусев обновил личный рекорд по набранным очкам за регулярный чемпионат

Никита Гусев обновил личный рекорд по набранным очкам за регулярный чемпионат
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31-летний российский нападающий московского «Динамо» Никита Гусев отметился голом и результативной передачей в проходящем в эти минуты выездном матче с подмосковным «Витязем» (4:2, идёт третий период) и обновил личный рекорд по набранным очкам за один регулярный чемпионат.

На счету Гусева стало 83 (21+62) очка в 64 матчах нынешнего сезона. Прошлое лучшее достижение было в сезоне-2018/2019, когда он отметился 82 (17+65) результативными действиями в 62 матчах в составе санкт-петербургского СКА.

Напомним, в ближайших матчах «Динамо» ждёт заключительная домашняя серия, в которых им предстоит встретиться с уфимским «Салаватом Юлаевым», череповецкой «Северсталью», владивостокским «Адмиралом» и московским ЦСКА.

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