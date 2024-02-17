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Кудашов – о яркой игре с «Витязем»: «Динамо» вовремя обратно включилось в игру

Кудашов – о яркой игре с «Витязем»: «Динамо» вовремя обратно включилось в игру
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результативную выездную победу над подмосковным «Витязем» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошее начало, плохая середина и нервная концовка. Наверное, правильно будет вот так охарактеризовать. Голов много, моментов много, полный стадион сегодня. Надо поблагодарить болельщиков, и динамовских, которых было огромное количество, и местных.

Я так понимаю, что у «Витязя» была последняя домашняя игра в этом сезоне. И было ясно, что соперник будет заряжен. Однозначно было видно, что они хотели последнюю игру провести активно и порадовать своих болельщиков.

Но тем не менее хочу поблагодарить нашу команду. В определённый момент правильно сыграли, забили голы и не пропустили. Обратно вовремя включились в игру», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Динамо», набрав 90 очков в 64 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (45) – на последней, 11-й, строчке.

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