Кудашов объяснил, что происходит с «Динамо», когда его команда крупно ведёт в счёте

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал ситуацию в матче регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем» (6:3), где его команда едва не упустила преимущество в четыре шайбы.

«Помог ли быстрый первый гол? Честно, не знаю. Может быть, наоборот, если бы не было этого гола, то ровнее бы играли весь матч. А так, вы знаете, задел сделали и всё – руки опустили и начали отдыхать.

Что происходит с командой весь сезон, когда крупно ведём в счёте? Я это связываю с тем, что когда ты ведёшь в счёте и у тебя всё получается, ты успокаиваешься. Всегда так было. К сожалению, это есть и, наверное, так и будет», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Динамо», набрав 90 очков в 64 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Регулярный чемпионат КХЛ «Динамо» завершит домашней серией с уфимским «Салаватом Юлаевым», череповецкой «Северсталью», владивостокским «Адмиралом» и московским ЦСКА.