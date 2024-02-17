Никитин – о матче с «Салаватом»: любая игра сейчас – репетиция плей-офф

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги домашней встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Выдержали движение Уфы – это быстрая команда. На этом делали акцент. Хороший третий период получился, за это нужно держаться. Это то, кем мы являемся, нужно это ценить. Любая игра сейчас – репетиция плей-офф. В последнее время у нас одни топовые команды в соперниках. И сейчас на выезде придётся играть с такими же. Все игры непростые. Здесь главное не заиграться, а сохранять свою идентичность.

Игра Аверина? Егор – опытный парень, поэтому играл сегодня в меньшинстве. Он многое видел, нам это нужно перед плей-офф. Понятно, что ему сейчас будет непросто. Сегодня у него были эмоции, он долго ждал этой игры. Есть у нас время, чтобы он втянулся. Ребята помогут.

Какой «Локомотив» настоящий? Конечно, хотелось бы, чтобы как в прошлой игре и сегодня. Но хоккей тем и интересен, что иногда случается встряска. Здесь очень важна реакция на это. Мы постоянно делаем акцент, что неудачные игры не должны нас выбивать, провоцировать к дальнейшим глупостям. Это умение купировать проблему. Этим отличаются большие команды», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Локомотив», набрав 89 очков в 65 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.