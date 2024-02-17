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«Да если бы я знал!» Петухов – о том, что иногда происходит с «Динамо»

«Да если бы я знал!» Петухов – о том, что иногда происходит с «Динамо»
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29-летний российский нападающий московского «Динамо» Егор Петухов прокомментировал победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем» (6:3), в котором ему удалось отметиться дублем.

«Что произошло при счёте 4:0? Да если бы я знал, что произошло, то подсказал бы команде. Так происходит весь сезон? Повторюсь, что не знаю, что происходит. Это хоккей, и вот так случается. Не могу это объяснить.
Мой ключевой гол в меньшинстве, когда соперник мог отыграться? Загнал одного, второго, он неудобно скинул третьему, я подбил ему клюшку и всё – дальше бросил и гол.

О чём думал, когда стал попадать в ротацию? Не было никаких особо сильных мыслей – тяжёлых или грустных. Работал над физикой, позанимался на льду. Личную уверенность не терял. Хорошо, что сегодня команда выиграла. На финише регулярки главное не терять свою игру», — сказал Петухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, в нынешнем сезоне Петухов принял участие в 57 матчах в составе «Динамо», отметившись 14 (9+5) результативными действиями при показателе полезности «-5».

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