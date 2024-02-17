Гусев вплотную подобрался к рекорду Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате

31-летний российский нападающий московского «Динамо» Никита Гусев благодаря дублю и результативной передаче в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем» (6:3) вплотную подобрался к рекорду известного форварда Сергея Мозякина по количеству очков за один регулярный чемпионат.

На счету Гусева стало 84 (22+62) очка в 64 матчах нынешнего сезона. Рекорд Мозякина – 85 (48+37) баллов в 60 встречах в сезоне‑2016/2017. Всего за карьеру в КХЛ Гусев провёл 618 матчей, совершив 593 (212+381) результативных действия.

Отметим, регулярный чемпионат КХЛ завершится для «Динамо» домашней серией с уфимским «Салаватом Юлаевым», череповецкой «Северсталью», владивостокским «Адмиралом» и московским ЦСКА.