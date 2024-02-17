Сонни Милано вернётся в состав «Вашингтона» на игру с «Монреалем». Он не играл с декабря

27-летний американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Сонни Милано готовится принять участие в предстоящем выездном матче «столичных» в регулярном чемпионате НХЛ с «Монреаль Канадиенс», сообщает The Hockey News.

Милано не появлялся на льду с 10 декабря 2023 года. Он получил травму верхней части тела в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» в столкновении с защитником «синерубашечников» Джейкобом Трубой. Его восстановление затянулось, что привело к длительному отсутствию на льду.

Всего в нынешнем сезоне Милано принял участие в 23 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и аналогичным количеством результативных передач при показателе полезности «-1». Нынешний сезон – первый по его трёхлетнему контракту с клубом на общую сумму в $ 5,7 млн ($ 1,9 млн за сезон).

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 18 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2