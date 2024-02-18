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Дубль защитника Эвана Бушара помог «Эдмонтону» обыграть «Даллас» в овертайме матча НХЛ

Дубль защитника Эвана Бушара помог «Эдмонтону» обыграть «Даллас» в овертайме матча НХЛ
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Сегодня, 18 февраля, «Даллас Старз» на своей площадке уступил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершилась со счётом 3:4 в овертайме (0:0, 3:3, 0:0, 0:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 4
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Марчмент (Джонстон, Дюшейн) – 21:08 (pp)     1:1 Бушар (Экхольм, Перри) – 22:03     2:1 Харли (Дюшейн, Хейсканен) – 24:47     2:2 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 26:55     2:3 Райан (Ньюджент-Хопкинс) – 38:42 (sh)     3:3 Дюшейн (Марчмент, Харли) – 39:02 (pp)     3:4 Бушар (Драйзайтль) – 60:30 (pp)    

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Мэйсон Марчмент, Томас Харли и Мэтт Дюшейн. У Дюшейна гол и две передачи в сегодняшней встрече. В составе гостей отличились Кори Перри, Дерек Райан и дублем отметился канадский защитник Эван Бушар, который и установил окончательный счёт в овертайме.

После 55 матчей «Даллас» занимает второе место в Западной конференции с 75 очками. «Эдмонтон» расположился на шестой строчке той же конференции, набрав 65 очков в 51 игре.

Следующий матч «Даллас» проведёт в гостях с «Бостон Брюинз», а «Эдмонтон» также на выезде сыграет с «Аризона Койотс».

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