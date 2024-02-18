Дубль защитника Эвана Бушара помог «Эдмонтону» обыграть «Даллас» в овертайме матча НХЛ

Сегодня, 18 февраля, «Даллас Старз» на своей площадке уступил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершилась со счётом 3:4 в овертайме (0:0, 3:3, 0:0, 0:1).

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Мэйсон Марчмент, Томас Харли и Мэтт Дюшейн. У Дюшейна гол и две передачи в сегодняшней встрече. В составе гостей отличились Кори Перри, Дерек Райан и дублем отметился канадский защитник Эван Бушар, который и установил окончательный счёт в овертайме.

После 55 матчей «Даллас» занимает второе место в Западной конференции с 75 очками. «Эдмонтон» расположился на шестой строчке той же конференции, набрав 65 очков в 51 игре.

Следующий матч «Даллас» проведёт в гостях с «Бостон Брюинз», а «Эдмонтон» также на выезде сыграет с «Аризона Койотс».