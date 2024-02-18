Нико Хишир забил второй по скорости гол с начала матча НХЛ на открытом воздухе

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» встречается с «Филадельфией Флайерз». Этот матч проходит на открытом воздухе на «Метлайф-стэдиуме», который является домашней ареной клубов Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс».

Счёт в матче был открыт уже спустя 32 секунды после стартового вбрасывания нападающим «дьяволов» Нико Хиширом. Швейцарский форвард забил второй по скорости гол с начала матча НХЛ на открытом воздухе. Рекорд в этой номинации принадлежит Колби Армстронгу, который в 2008 году отличился спустя 21 секунду после начала встречи. Топ-3 теперь замыкает чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (0.34, 2021 год).