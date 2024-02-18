Нико Хишир забил второй по скорости гол с начала матча НХЛ на открытом воздухе
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» встречается с «Филадельфией Флайерз». Этот матч проходит на открытом воздухе на «Метлайф-стэдиуме», который является домашней ареной клубов Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс».
НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3-й период
5 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хишир (Палат) – 00:32 2:0 Тоффоли (Смит, Хьюз) – 13:30 2:1 Типпетт (Конечны, Замула) – 27:43 3:1 Смит (Палат, Хишир) – 36:36 4:1 Бастиан (Майер, Лазар) – 37:48 4:2 Типпетт (Конечны, Фрост) – 38:23 (pp) 5:2 Хишир (Братт, Марино) – 42:48 5:3 Силер (Лотон, Пилинг) – 49:07
Счёт в матче был открыт уже спустя 32 секунды после стартового вбрасывания нападающим «дьяволов» Нико Хиширом. Швейцарский форвард забил второй по скорости гол с начала матча НХЛ на открытом воздухе. Рекорд в этой номинации принадлежит Колби Армстронгу, который в 2008 году отличился спустя 21 секунду после начала встречи. Топ-3 теперь замыкает чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (0.34, 2021 год).
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