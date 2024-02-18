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Губернатор Хабаровского края поздравил Александра Могильного с днём рождения

Губернатор Хабаровского края поздравил Александра Могильного с днём рождения
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв поздравил бывшего нападающего и почётного президента «Амура» Александра Могильного с днём рождения. Член «Тройного золотого клуба» празднует сегодня своё 55-летие.

«Поздравляю с 55-летием одного из самых выдающихся нападающих в истории отечественного и мирового хоккея — почётного президента нашего «Амура» — Александра Могильного!

Знаменитых и заслуженных хоккеистов в мире много, но Александр Могильный даже среди них занимает особое место. Он — один из лишь семи наших соотечественников, входящих в «Тройной золотой клуб» для победителей чемпионата мира, Олимпийских игр и обладателей Кубка Стэнли. В мировом хоккее Могильный выиграл всё. Мы гордимся такими земляками!» — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

В 1992 году Могильный стал первым русским игроком, приглашённым на Матч звёзд НХЛ. В сезоне-1992/1993 первым из русских стал лучшим снайпером лиги, забив 76 голов. Примечательно, что при всех своих заслугах Могильный до сих пор не включён в Зал славы хоккея.

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