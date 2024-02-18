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Хет-трик Берлёва помог «Адмиралу» разгромить «Трактор» в последнем домашнем матче сезона

Хет-трик Берлёва помог «Адмиралу» разгромить «Трактор» в последнем домашнем матче сезона
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Трактором». Разгромную победу в матче одержали владивостокцы со счётом 6:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
6 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Шевченко (Бучельников, Аноховский) – 01:03 (5x5)     2:0 Берлёв (Гутик) – 23:15 (5x5)     3:0 Завгородний (Макеев, Пу) – 31:45 (5x5)     4:0 Берлёв (Пу) – 37:50 (4x5)     5:0 Берлёв (Горшков) – 39:34 (5x5)     6:0 Петьков (Завгородний, Пу) – 42:39 (5x5)     6:1 Робинсон (Телегин) – 54:57 (5x5)    

Главным героем матча стал нападающий «Адмирала» Антон Берлёв, оформивший хет-трик. Три результативные передачи на счету форварда владивостокцев Клиффа Пу. Вратарь «Адмирала» Сергей Иванов пропустил одну шайбу. Единственный гол в составе «Трактора» забил Чарльз Робинсон.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Эта встреча стала заключительным домашним матчем «Адмирала» в текущем сезоне. Владивостокцам осталось провести три матча до конца регулярки: с «Салаватом Юлаевым», московским «Динамо» и «Ак Барсом». Все матчи пройдут на выезде. «Адмирал» уже потерял шансы на выход в плей-офф.

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