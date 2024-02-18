Хет-трик Берлёва помог «Адмиралу» разгромить «Трактор» в последнем домашнем матче сезона

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Трактором». Разгромную победу в матче одержали владивостокцы со счётом 6:1.
Главным героем матча стал нападающий «Адмирала» Антон Берлёв, оформивший хет-трик. Три результативные передачи на счету форварда владивостокцев Клиффа Пу. Вратарь «Адмирала» Сергей Иванов пропустил одну шайбу. Единственный гол в составе «Трактора» забил Чарльз Робинсон.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Эта встреча стала заключительным домашним матчем «Адмирала» в текущем сезоне. Владивостокцам осталось провести три матча до конца регулярки: с «Салаватом Юлаевым», московским «Динамо» и «Ак Барсом». Все матчи пройдут на выезде. «Адмирал» уже потерял шансы на выход в плей-офф.
- 18 февраля 2024
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