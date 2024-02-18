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Заварухин — о разгроме от «Адмирала»: хорошего мало, проиграли по всем статьям

Заварухин — о разгроме от «Адмирала»: хорошего мало, проиграли по всем статьям
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал разгромное поражение в матче с «Адмиралом» (1:6). Челябинский клуб завершил шестиматчевую выездную серию, потерпев пять поражений.

«Комментировать тяжело, хорошего мало. Проиграли по всем статьям. Почему решил не менять вратаря Сергея Мыльникова по ходу матча? Это было решение тренерского штаба. Получили много информации по игрокам. Как, с кем и куда мы дальше будем двигаться», — цитирует Заварухина пресс-служба челябинцев.

«Трактор» потерпел шесть поражений в последних семи матчах. После 65 матчей текущего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинцы расположились на шестой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ.

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