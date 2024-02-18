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Тамбиев — о 6:1 с «Трактором»: выдали голевую феерию, порадовали болельщиков

Тамбиев — о 6:1 с «Трактором»: выдали голевую феерию, порадовали болельщиков
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил разгромную победу в матче с «Трактором» (6:1). Для владивостокского клуба этот матч стал заключительным домашним в текущем сезоне. Оставшиеся три игры «Адмирал» проведёт на выезде.

«Сегодня нам удалось реализовать голевые моменты, которые мы создавали. Реализовали то, что нам не удавалось в двух предыдущих играх, где было даже больше голевых моментов. Всё залетало, всё заходило. Поэтому счёт крупный получился.

Отдельное искреннее спасибо хочу сказать болельщикам за этот сезон, практически всё время был полный зал. Похвально, что в последней домашней игре сезона мы выдали такую голевую феерию, порадовали наших болельщиков. Искренне благодарен болельщикам за поддержку команды, причём в любом моменте, в любой ситуации», — цитирует Тамбиева пресс-служба владивостокцев.

«Адмирал» уже потерял шансы на выход в плей-офф в текущем сезоне. Заключительные три матча владивостокцы проведут с «Салаватом Юлаевым», московским «Динамо» и «Ак Барсом».

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