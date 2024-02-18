Кожевников назвал минус в карьере Александра Могильного

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о карьере олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Стэнли, чемпиона мира Александра Могильного, который сегодня, 18 февраля, празднует своё 55-летие.

«Он чувствовал игру, чутьё у него было в размеренном понятии. Это чувство времени, когда знаешь, когда увернуться, надо было рассчитать свою скорость и скорость своей передачи. Он этим вполне обладал, поэтому и стал в НХЛ великим.

Большую часть он проиграл в НХЛ, так что он больше звезда в НХЛ, чем для нас, если честно смотреть. Да, он великий игрок, но то, что он почти у нас не играл, для него это минус», — приводит слова Кожевникова ТАСС.

В 1992 году Могильный стал первым русским игроком, приглашённым на Матч звёзд НХЛ. В сезоне-1992/1993 первым из русских стал лучшим снайпером лиги, забив 76 голов. Примечательно, что при всех своих заслугах Могильный до сих пор не включён в Зал славы хоккея.