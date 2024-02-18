Ротенберг: нам нужны все люди, не собираемся повышать цены на билеты в «СКА Арену»

Главный тренер и заместитель главы совета директоров ХК СКА Роман Ротенберг прокомментировал билетную программу на новой «СКА Арене».

«Я думаю, мы сейчас не будем искать экономический эффект „одного дня“. Нам нужны все люди, которые с нами прошли весь этот путь. Соответственно, не собираемся повышать цены на билеты. Конечно, нужно сделать выводы после первых матчей на новом стадионе, всё проанализировать. Но в моём понимании, не надо „задирать“ цены на билеты. Сейчас у СКА появляется новая аудитория, это здорово. Мы всё помним, каждого ценим», — цитирует Ротенберга «РБ Спорт».

Напомним, «СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей. На этом спортивном сооружении состоялся Матч звёзд КХЛ – 2024, а также Кубок Первого канала – 2024.