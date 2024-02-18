Сорокин — о Шестёркине: я смотрю на его лучшие моменты и говорю: «Вау, что он делает?»

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался об игре своего друга голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Ильи Шестёркина.

«Я всегда говорил ему, что учусь у него. Я смотрю его лучшие моменты и говорю: «Вау, что он делает?» Я учусь у него каждый день. Я смотрю, какую позицию он занимает, как он играет клюшкой, это невероятно. Какие сейвы он делает, как он играет ловушкой. Будет хорошая битва для нас», — приводит слова Сорокина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, оба голкипера примут участие в матче на открытом воздухе, который состоится сегодня, 18 февраля и начнётся в 23:00 мск. Игра между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» пройдёт на стадионе, вмещающем 82 500 зрителей.