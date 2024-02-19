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Артемий Панарин повторил личный рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ

Артемий Панарин повторил личный рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин повторил личный рекорд по голам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 6
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Густафссон (Какко, Бродзински) – 01:28     1:1 Нельсон (Мейфилд, Клаттербак) – 04:20     2:1 Хорват (Добсон, Пелеч) – 07:18     3:1 Барзал (Нельсон, Добсон) – 07:34 (pp)     4:1 Ли (Энгвалль, Райлли) – 21:03 (pp)     4:2 Трочек (Панарин) – 25:36 (pp)     4:3 Трочек (Лафреньер, Линдгрен) – 38:24     5:3 Романов (Добсон) – 41:53     5:4 Крайдер (Панарин, Трочек) – 55:52 (pp)     5:5 Зибанеджад (Фокс, Лафреньер) – 58:31 (pp)     5:6 Панарин – 60:10    

Форвард в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 32-ю шайбу за сезон, тем самым повторив личный рекорд по голам в регулярном чемпионате, установленный в сезоне 2019/20.

Напомним, Панарин в матче с «Айлендерс» забил гол в овертайме и принёс волевую победу своей команде.
В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 32 гола и 42 результативные передачи.

Всего за карьеру в лиге россиянин провёл 645 матчей, в которых записал в свой актив 248 голов и 487 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+140».

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