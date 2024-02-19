Матч звёзд НХЛ в 2026 году пройдёт на арене «Нью‑Йорк Айлендерс», сообщает пресс-служба лиги. Даты и время проведения звёздного уикенда НХЛ будут объявлены позднее.

«Национальная хоккейная лига очень рада, что лучшие и самые яркие игры нашей команды пройдут на великолепной «Ю-Би-Эс-Арене» в рамках уикенда всех звёзд НХЛ 2026 года. Мы с нетерпением ждали, что эта новая арена примет одно из наших мероприятий, ещё до того, как началось её строительство. Мы абсолютно уверены, что организация «Айлендерс», возглавляемая совладельцами Скоттом Малкином и Джоном Ледеки, справится с этой задачей и устроит праздник, которым будет гордиться весь Нью-Йорк и НХЛ», — цитирует комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна пресс-служба лиги.

Матч всех звёзд НХЛ 2026 года станет 69-м в истории лиги. Лига не будет проводить звёздный уикенд в следующем году из-за Турнира четырёх наций в следующем сезоне, который пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года.