Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Рейнджерс» рассказал, какую черту недооценивают в игре Артемия Панарина

Нападающий «Рейнджерс» рассказал, какую черту недооценивают в игре Артемия Панарина
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек заявил, что многие недооценивают упорство и настойчивость российского нападающего Артемия Панарина. Россиянин стал автором победного гола в овертайме матча на открытом воздухе с «Айлендерс» (6:5 ОТ), поборовшись за шайбу после ошибки соперника.

«Да, все знают, что он выдающийся хоккеист. Но люди недооценивают то, насколько усердно он работает и насколько он настойчив и неуступчив на площадке. Он выигрывает очень много борьбы за шайбу. При росте в 180 см и весе в 77 кг он упорно сражается на площадке. Яркий пример этого он показал, забив победный гол в овертайме», — цитирует Трочека пресс-служба клуба.

Панарин стал автором победного гола и двух результативных передач. Россиянин забросил 32-ю шайбу за сезон, тем самым повторив личный рекорд по голам в регулярном чемпионате, установленный в сезоне-2019/2020.

Материалы по теме
Панарин эпично отметил рождение сына! Оформил рекорд в триллере на футбольном стадионе
Видео
Панарин эпично отметил рождение сына! Оформил рекорд в триллере на футбольном стадионе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android