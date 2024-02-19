Нападающий «Рейнджерс» рассказал, какую черту недооценивают в игре Артемия Панарина

Нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек заявил, что многие недооценивают упорство и настойчивость российского нападающего Артемия Панарина. Россиянин стал автором победного гола в овертайме матча на открытом воздухе с «Айлендерс» (6:5 ОТ), поборовшись за шайбу после ошибки соперника.

«Да, все знают, что он выдающийся хоккеист. Но люди недооценивают то, насколько усердно он работает и насколько он настойчив и неуступчив на площадке. Он выигрывает очень много борьбы за шайбу. При росте в 180 см и весе в 77 кг он упорно сражается на площадке. Яркий пример этого он показал, забив победный гол в овертайме», — цитирует Трочека пресс-служба клуба.

Панарин стал автором победного гола и двух результативных передач. Россиянин забросил 32-ю шайбу за сезон, тем самым повторив личный рекорд по голам в регулярном чемпионате, установленный в сезоне-2019/2020.