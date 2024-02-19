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Светлов рассказал, постараются ли команды избежать возможной встречи с «Амуром» в плей-офф

Светлов рассказал, постараются ли команды избежать возможной встречи с «Амуром» в плей-офф
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Олимпийский чемпион —1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов считает, что лидеры Восточной конференции не будут пытаться уйти от потенциальной встречи в первом раунде плей-офф с «Амуром». Хабаровский клуб за три матча до окончания регулярного чемпионата имеет фору в четыре очка перед «Нефтехимиком», находящимся на девятом месте.

«Сомневаюсь, что лидеры Востока будут уходить от турне в Хабаровск. Да, у «Амура» сейчас горячая серия, но Омск и Магнитогорск – фавориты конференции, команды с мощным игровым потенциалом, которым нет смысла оглядываться на любого соперника.

Намного тяжелее летать на Дальний Восток из западных часовых поясов. А для Омска с Магниткой это всё-таки не самая большая нагрузка. Так что никаких топтаний на месте в таблице не ждите», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

За четыре матча до конца регулярного чемпионата «Авангард» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. На одно очко от него отстаёт магнитогорский «Металлург» и на три очка — уфимский «Салават Юлаев».

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