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Канадский форвард «Витязя»: еда в Москве намного лучше, чем дома

Канадский форвард «Витязя»: еда в Москве намного лучше, чем дома
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Канадский нападающий «Витязя» Скотт Уилсон рассказал, какие сувениры привезёт на родину из России, и заявил, что еда в Москве гораздо лучше и вкуснее, чем в Северной Америке. Контракт легионера с подмосковным клубом истекает в конце апреля. «Витязь» потерял все шансы на плей-офф и закончит сезон 26 февраля.

«Мой папа любит большие зимние шапки, так что, возможно, мне придётся купить семье пару шапок-ушанок.

Как мне еда в России? Еда в Москве намного лучше, чем дома. Дома трудно найти хорошие места, где можно поесть, а здесь, в Москве, в одном из крупнейших городов мира, есть все виды еды. Здесь отличные стейк-хаусы, курица, паста, итальянские заведения», — цитирует Уилсона ТАСС.

31-летний нападающий проводит свой второй сезон в КХЛ. Всего в Континентальной хоккейной лиге канадец провёл 105 матчей, в которых набрал 70 (42+28) очков с показателем полезности «-3».

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