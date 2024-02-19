КХЛ определила лучших игроков 23-й недели сезона-2023/2024

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Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги назвала лучших игроков 23-й недели сезона-2023/2024.

Лучшим вратарём признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший две победы в обоих матчах недели с процентом отражённых бросков 98,68% и коэффициентом надёжности 0,5. В матче с «Нефтехимиком» (1:0) Билялов оформил шат-аут.

Лучший защитник — Даниил Пыленков («Динамо» Москва), который забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи с показателем полезности «+2» в трёх матчах недели.

Лучшим нападающим признан Владислав Барулин («Амур»), отметившийся тремя голами и четырьмя результативными передачами в четырёх победных матчах.

Лучшим новичком признан нападающий «Адмирала» Дмитрий Бучельников, на счету которого гол и четыре передачи в четырёх матчах.