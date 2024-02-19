«Амур» продлил контракт с американским нападающим Алексом Бродхёрстом

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь сообщил, что хабаровский клуб продлил контракт с американским нападающим Алексом Бродхёрстом сроком на два года. Форвард пропустил большую часть сезона из-за травмы плеча.

«Сегодня мы договорились с Алексом Бродхёрстом о подписании нового двухлетнего контракта. Нынешний сезон был для него тяжёлым: травма, операция, болезнь, восстановление. Но после возвращения на лёд мы увидели, какого уровня это игрок и как он может помогать команде. Причём Алекс прогрессирует с каждым матчем, набирая форму.

Поэтому мы приняли совместное решение продолжить сотрудничество. Рассчитываем на него в будущем как на одного из ключевых игроков команды», — написал Крамарь в своём телеграм-канале.

Бродхёрст пополнил состав «Амура» перед сезоном. В текущем регулярном чемпионате 30-летний нападающий провёл за хабаровчан лишь 19 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи.