Гол Алексеева в ворота ЦСКА в падении признан лучшим по итогам прошедшей недели в КХЛ

Пресс-служба КХЛ представила рейтинг лучших заброшенных шайб по итогам прошедшей недели регулярного чемпионата КХЛ. Первое место заняла шайба 26-летнего российского нападающего ярославского «Локомотива» Дениса Алексеева, поразившего ворота ЦСКА (5:4 ОТ) в падении в овертайме.
Рейтинг лучших голов регулярного чемпионата КХЛ с 12 по 18 февраля:
10-е место: Александр Шаров («Салават Юлаев»);
9-е место: Семён Кошелев («Ак Барс»);
8-е место: Михаил Мальцев («Спартак»);
7-е место: Павел Махановский («Адмирал»);
6-е место: Григорий Панин («Салават Юлаев»);
5-е место: Матвей Мичков («Сочи»);
4-е место: Станислав Бочаров («Амур»);
3-е место: Андрей Миронов («Динамо» Москва);
2-е место: Марат Хайруллин (СКА);
1-е место: Денис Алексеев («Локомотив»).
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на YouTube-канале КХЛ.