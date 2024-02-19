Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Алексеева в ворота ЦСКА в падении признан лучшим по итогам прошедшей недели в КХЛ

Пресс-служба КХЛ представила рейтинг лучших заброшенных шайб по итогам прошедшей недели регулярного чемпионата КХЛ. Первое место заняла шайба 26-летнего российского нападающего ярославского «Локомотива» Дениса Алексеева, поразившего ворота ЦСКА (5:4 ОТ) в падении в овертайме.

Рейтинг лучших голов регулярного чемпионата КХЛ с 12 по 18 февраля:

10-е место: Александр Шаров («Салават Юлаев»);

9-е место: Семён Кошелев («Ак Барс»);

8-е место: Михаил Мальцев («Спартак»);

7-е место: Павел Махановский («Адмирал»);

6-е место: Григорий Панин («Салават Юлаев»);

5-е место: Матвей Мичков («Сочи»);

4-е место: Станислав Бочаров («Амур»);

3-е место: Андрей Миронов («Динамо» Москва);

2-е место: Марат Хайруллин (СКА);

1-е место: Денис Алексеев («Локомотив»).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на YouTube-канале КХЛ.