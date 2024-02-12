Гол Мичкова возглавил рейтинг лучших заброшенных шайб по итогам прошедшей недели в КХЛ
Пресс-служба КХЛ опубликовала рейтинг лучших заброшенных шайб по итогам прошедшей недели регулярного чемпионата КХЛ, который возглавил гол 19-летнего российского нападающего «Сочи» Матвея Мичкова в выездной встрече с «Витязем» (4:3).
Рейтинг лучших голов по итогам прошедшей игровой недели регулярного чемпионата КХЛ:
- 10-е место: Энди Андреофф («Сибирь»);
- 9-е место: Булат Шафигуллин («Нефтехимик»);
- 8-е место: Максим Карпов («Металлург»);
- 7-е место: Кирилл Ураков («Нефтехимик»);
- 6-е место: Иван Игумнов («Авангард»);
- 5-е место: Даниил Сотишвили («Динамо» Мн);
- 4-е место: Игорь Ларионов («Торпедо»);
- 3-е место: Рид Буше («Авангард»);
- 2-е место: Никита Гребёнкин («Металлург»);
- 1-е место: Матвей Мичков («Сочи»).
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