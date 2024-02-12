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Гол Мичкова возглавил рейтинг лучших заброшенных шайб по итогам прошедшей недели в КХЛ

Пресс-служба КХЛ опубликовала рейтинг лучших заброшенных шайб по итогам прошедшей недели регулярного чемпионата КХЛ, который возглавил гол 19-летнего российского нападающего «Сочи» Матвея Мичкова в выездной встрече с «Витязем» (4:3).

Рейтинг лучших голов по итогам прошедшей игровой недели регулярного чемпионата КХЛ:

10-е место: Энди Андреофф («Сибирь»);

9-е место: Булат Шафигуллин («Нефтехимик»);

8-е место: Максим Карпов («Металлург»);

7-е место: Кирилл Ураков («Нефтехимик»);

6-е место: Иван Игумнов («Авангард»);

5-е место: Даниил Сотишвили («Динамо» Мн);

4-е место: Игорь Ларионов («Торпедо»);

3-е место: Рид Буше («Авангард»);

2-е место: Никита Гребёнкин («Металлург»);

1-е место: Матвей Мичков («Сочи»).

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