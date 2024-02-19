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Мифтахов совершил яркий сейв в игре с «Металлургом», остановив шайбу на ленточке коньком

Мифтахов совершил яркий сейв в игре с «Металлургом», остановив шайбу на ленточке коньком
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» принимает казанский «Ак Барс». Идёт третий период, хозяева ведут – 1:0.

В середине второго периода 23-летний российский голкипер казанского «Ак Барса» Амир Мифтахов отметился великолепным спасением после выхода один в ноль нападающего «Металлурга» Дениса Зернова. Форвард магнитогорцев не сумел переиграть лежащего вратаря, который снял шайбу с ленточки ворот коньком.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Мифтахов принял участие в семи матчах в составе «Ак Барса», в которых отразил 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 1,8.

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