Кудашов рассказал, на какие моменты акцентирует внимание в игре «Динамо» перед плей-офф

52-летний российский специалист Алексей Кудашов, возглавляющий московское «Динамо», перед началом встречи регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» рассказал о целях на концовку регулярного сезона.

«На какие игровые моменты обращается внимание тренерским штабом? На то, на что и обращали. Игра в своей зоне, в чужой зоне. Оттачиваем мелкие детали. Пробуем разные сочетания и тактические действия. Нельзя назвать что-то одно. Сегодня на собрании мы уделяли внимание себе. В прошлой игре были моменты, которые мы разбирали и надо исправлять. Это доработка идет последняя.

Есть ли цель стать лучшей командой по итогам регулярки? Команда выходит и играет каждую игру. Как Бог даст, так и будет. Тем более сейчас не все зависит от нас. Тяжело что-то загадывать. Будем пытаться выигрывать каждую игру, а там как получится», — приводит слова Кудашова пресс-служба «Динамо» в телеграм-канале.

Напомним, «Динамо», набрав 90 очков в 64 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Оставшиеся матчи регулярного сезона подопечные Кудашова проведут на домашнем льду – с «Салаватом Юлаевым», «Северсталью», «Адмиралом» и ЦСКА.