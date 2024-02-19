Гендиректор «Салавата» прокомментировал расставание с Кадейкиным в межсезонье

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал ситуацию с уходом 30-летнего российского нападающего Александра Кадейкина в санкт-петербургский СКА на правах свободного агента по окончании сезона-2022/2023.

«От Кадейкина сразу поступил большой запрос по деньгам? Нет, запроса не было. Запрос был бы выше, чем у нас? Возможно. Разговора ни с его стороны, ни с нашей [не было].

Не жалею ли об этом? Где-то в глубине души об этом говорил, но тогда бы у команды был бы другой хоккей. Мы понимали, что нужно многое менять после «Адмирала». Спокойно разошлись, без обид», — сказал Баширов в программе «Это хоккей, брат!» на YouTube.

Напомним, в нынешнем сезоне Кадейкин принял участие в 42 матчах в составе СКА, в которых отметился 14 (2+12) результативными действиями при показателе полезности «-2». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2025 года.