В «Салавате Юлаеве» рассматривают возможность с возвращением Аймурзина из «Северстали»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов признался, что уфимский клуб рассматривает идею с возможным возвращением 21-летнего российского нападающего Даниила Аймурзина, обменянного в межсезонье в «Северсталь».

«Планируем ли в будущем вернуть Аймурзина? Да, мы как-то перекинулись в декабре на совещании с руководством «Северстали». Когда-то, скорее всего, да… Для Данила это был классный вариант (обмен в «Северсталь». – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Баширов в программе «Это хоккей, брат!» на YouTube.

Напомним, в результате обмена с «Северсталью» уфимцы заполучили вратаря Александра Самонова, подписав затем с ним долгосрочный контракт. Аймурзин в нынешнем сезоне провёл 59 матчей в составе «Северстали», отметившись 47 (15+32) результативными действиями при показателе полезности «+7».