Кудашов: полные трибуны говорят о многом. Вижу поступательное движение «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил промежуточные итоги для бело-голубых в нынешнем сезоне после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ).

«В регулярном чемпионате мы установили целую массу клубных рекордов – можно ли уже говорить, что команда сделала шаг вперёд, или всё покажет плей-офф? Нет, это однозначно. Всё равно делаются выводы по сезону и по сезонам. Я вижу поступательное движение у клуба. Полные трибуны в понедельник о многом говорят.

Команда набирает очки, ставит рекорды, идёт в лидерах. Естественно, что это шаг вперёд, ведь это многолетняя работа клуба. Никто не знает, и ни одна команда не знает, как всё будет в плей-офф. Но тем не менее видно поступательное движение», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Динамо», набрав 92 очка в 65 матчах, отстаёт лишь на один балл от лидера в лице санкт-петербургского СКА (93).