Коновалов: фокус только на сегодняшний день. Я не хочу уступать место

Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов поделился впечатлениями от победы над уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, завершившемся в овертайме.

«Обидно ли терять «сухарь» вот в такой игре? Стараешься отбить каждый бросок. Неважно – происходит он в конце игры или в начале. Конечно, обидно. Но сейчас перед плей-офф гораздо важнее другие вещи.

Насколько важна сегодняшняя победа лично для меня после очень тяжёлой середины сезона? Иду день ото дня и стараюсь не обращать внимания. Фокус только на сегодняшний день. Сейчас поспим, завтра опять новый день, и надо заново всё доказывать. Не обращаю внимания на то, какие были удачи или неудачи. Стараешься двигаться вперёд.

Конкуренция с Моторыгиным меня подстёгивает? Он молодец. Каждый вратарь хочет играть и хочет играть много. Он молодой, играет с эмоциями и азартом. Я также хочу играть и не хочу уступать место. Тренерский штаб решит», — сказал Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, в прошедшем матче с «Салаватом Юлаевым» Коновалов отразил 27 из 28 бросков по воротам. В нынешнем сезоне на его счету 41 матч, в которых он отразил 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,05 и трёх встречах «на ноль».