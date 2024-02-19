«Грустно видеть ЦСКА в таком состоянии». Фёдоров — после поражения от «Витязя»

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение от подмосковного «Витязя» (1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Грустно видеть нашу команду в таком состоянии. Ничего не предвещало такого развития событий. Было хорошее начало, но оно продолжилось недолго. Потом игра вообще не сложилась. Ненужное удаление во втором периоде, но хорошо, что выстояли. Быстрая, мобилизованная команда нас сегодня обыграла. Для подготовки к плей-офф сегодня были отличные скорости, но мы не приняли этот вызов. Многое не сложилось, было много брака в передачах, в каких-то решениях. Сложно на эмоциях сказать, что было хорошего. Уступили в командной скорости — это очевидно», — приводит слова Фёдорова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, ЦСКА, набрав 71 очко в 65 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.