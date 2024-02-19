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Рябыкин объяснил, за счёт чего «Витязю» удалось обыграть ЦСКА

Рябыкин объяснил, за счёт чего «Витязю» удалось обыграть ЦСКА
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Главный тренер подмосковного «Витязя» Дмитрий Рябыкин высказался о прошедшей выездной встрече регулярного чемпионата КХЛ, в которой его подопечным удалось сломить сопротивление московского ЦСКА (2:1).

«Очень здорово сегодня сыграли. Командная победа. Выстояли под натиском в начале, знали, что ЦСКА мощно начинает. Жаль, что не забили в большинстве, но всё равно. Выиграли за счёт желания и самоотдачи — говорил ребятам перед игрой, что в матчах с такими соперниками они делают себе имена, растут как игроки.

Что говорил команде при счёте 2:0? Как обычно: чтобы играли быстро, чтобы не таскали себе. Напомнили, что ЦСКА здорово меняется во вторых периодах.

Отсутствие Дорожко в заявке? У него небольшая травма, Макс сегодня отдыхает чисто по здоровье», — приводит слова Рябыкина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, ЦСКА, набрав 71 очко в 65 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (47) – на последнем, 11-м, месте.

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