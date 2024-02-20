Тренер «Миннесоты» высказался о матче с «Ванкувером», в котором было забито 17 голов

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (10:7).
«Это была игра с переменным успехом, но я подумал, что нужно найти способ победить, это, очевидно, было важно для нас. Я не думаю, что счёт отражает то, как проходила игра. Мы много раз контролировали ход игры, но этого не было видно на табло. Поэтому для нас было важно извлечь выгоду из игры в большинстве и сократить преимущество, а затем перейти к атакующей игре, о которой мы говорили. Я думаю, мы хорошо работали с шайбой, оказывали давление в зоне нападения», — приводит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.
Напомним, в этой встрече российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил три гола и сделал три результативные передачи.
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