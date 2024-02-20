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Тренер «Миннесоты» высказался о матче с «Ванкувером», в котором было забито 17 голов

Тренер «Миннесоты» высказался о матче с «Ванкувером», в котором было забито 17 голов
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (10:7).

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
10 : 7
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Коул (Майерс, Зутер) – 02:51     0:2 Миллер (Юульсен) – 13:21     1:2 Эрикссон Эк (Болди, Капризов) – 19:10     1:3 Петтерссон (Хёгландер, Линдхольм) – 25:37     1:4 Миллер (Хьюз, Бёзер) – 29:24 (pp)     2:4 Болди (Эрикссон Эк, Меррилл) – 31:00     2:5 Миллер (Зутер) – 34:30     3:5 Цуккарелло (Капризов, Эрикссон Эк) – 39:27 (pp)     4:5 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Хартман) – 40:29 (pp)     5:5 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 41:23 (pp)     6:5 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 41:44 (pp)     7:5 Росси (Луккини, Леттьери) – 44:48     8:5 Капризов (Болди) – 45:12     8:6 Задоров (Миллер, Зутер) – 48:26     8:7 Бёзер (Хьюз, Гронек) – 57:52     9:7 Бродин (Эрикссон Эк) – 58:53     10:7 Капризов – 59:58    

«Это была игра с переменным успехом, но я подумал, что нужно найти способ победить, это, очевидно, было важно для нас. Я не думаю, что счёт отражает то, как проходила игра. Мы много раз контролировали ход игры, но этого не было видно на табло. Поэтому для нас было важно извлечь выгоду из игры в большинстве и сократить преимущество, а затем перейти к атакующей игре, о которой мы говорили. Я думаю, мы хорошо работали с шайбой, оказывали давление в зоне нападения», — приводит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этой встрече российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил три гола и сделал три результативные передачи.

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