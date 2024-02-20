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Мэттьюс стал автором уникального достижения. В «Торонто» такого не было 37 лет

Мэттьюс стал автором уникального достижения. В «Торонто» такого не было 37 лет
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Этой ночью в Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Звёздный нападающий гостей Остон Мэттьюс отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Таким образом, этот гол стал седьмым для американца за три последних матча. В последний раз в истории «Мэйпл Лифс» такое случалось в 1987 году, когда аналогичным достижением отметился Рик Вэйв. Рекорд всех времён установил Бэйб Дай в далёком 1921 году, забросив девять шайб за три игры.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 26-летнего Мэттьюса 73 (49+24) очка в 53 матчах.

«Кленовые листья» одержали четвёртую победу подряд, набрали 68 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 21:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 20:22     1:1 Саад (Парэйко, Сундквист) – 37:14 (pp)     1:2 Мэттьюс (Марнер) – 40:45 (pp)     1:3 Нюландер – 47:29 (sh)     2:3 Крюг (Томас, Бучневич) – 58:52     2:4 Макманн (Марнер, Броди) – 59:22    
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