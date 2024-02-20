Мэттьюс стал автором уникального достижения. В «Торонто» такого не было 37 лет

Этой ночью в Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4).

Звёздный нападающий гостей Остон Мэттьюс отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Таким образом, этот гол стал седьмым для американца за три последних матча. В последний раз в истории «Мэйпл Лифс» такое случалось в 1987 году, когда аналогичным достижением отметился Рик Вэйв. Рекорд всех времён установил Бэйб Дай в далёком 1921 году, забросив девять шайб за три игры.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 26-летнего Мэттьюса 73 (49+24) очка в 53 матчах.

«Кленовые листья» одержали четвёртую победу подряд, набрали 68 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.