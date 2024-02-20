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Капризов с шестью очками в игре не вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку звёзд игрового дня. Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, который набрал 6 (3+3) очков в игре с «Ванкувер Кэнакс» (10:7) в тройку лучших не вошёл.

Третей звездой дня признан американский форвард «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн, который во встрече с «Сиэтл Кракен» (4:3 ОТ) отметился результативной передачей и набрал свой 800-й ассист в НХЛ. Он стал вторым действующим хоккеистом, кому покорилась данная отметка. Помимо Кейна отметиться аналогичным достижением удалось капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Второй звездой дня признан нападающий «Виннипег Джетс» Шон Монахан, который в игре с «Калгари Флэймз» (6:3) оформил хет-трик и превзошёл рекорд Ильи Ковальчука в истории клуба, оформив самый быстрый натуральный хет-трик.

Первая звезда дня — нападающий «Миннесоты Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк. Форвард в игре с «Ванкувер Кэнакс» повторил достижение Капризова, набрав 6 (3+3) очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.