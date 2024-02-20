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Форвард «Нефтехимика»: КХЛ глупо сравнивать с НХЛ, которой больше 100 лет

Форвард «Нефтехимика»: КХЛ глупо сравнивать с НХЛ, которой больше 100 лет
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Нападающий «Нефтехимика» Никита Сетдиков ответил на вопрос, что можно поменять в Континентальной хоккейной лиге, и рассказал, что КХЛ нельзя сравнивать с НХЛ.

«Можно найти много мелочей, но с каждым годом лига растёт. С НХЛ глупо сравнивать, потому что она существует больше 100 лет, а у нас только 16-й сезон. Будем догонять НХЛ по мелочам. Все они в совокупности сделают лигу профессиональнее. Я бы глобально ничего не менял, только увеличил количество игр», – сказал Сетдиков в интервью Metaratings.ru.

28-летний Сетдиков в нынешнем сезоне сыграл 60 встреч, в которых набрал 33 (12+21) очка.

За три матча до окончания регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» отстаёт от идущего на восьмом месте «Амура» на четыре очка.

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