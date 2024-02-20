Нападающий ЦСКА Светлаков прокомментировал поражение от «Витязя»

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков прокомментировал поражение от «Витязя» (1:2) в домашней игре регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.

«Нужно было сделать больше бросков — чтобы забить гол. Когда готовимся к матчу, не смотрим, на каком месте в таблице соперник. У нас свои задачи и нужно выиграть следующую игру. Думаю, если бы получился быстрый гол — игра бы могла пойти по-другому. Никакой самоуверенности быть не может и не было. Сегодня так получилось, но нужно было выигрывать», — цитирует Светлакова официальный сайт ЦСКА.

Напомним, ЦСКА, набрав 71 очко в 65 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (47) – на последнем, 11-м месте.

В следующем матче армейцы примут новосибирскую «Сибирь» (22 февраля), «Витязь» продолжит выездную серию игрой в Челябинске с «Трактором» (22 февраля).