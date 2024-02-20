Заслуженный тренер России объяснил феноменальную игру Капризова в матче с «Ванкувером»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о потрясающей игре российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, который во встрече с «Ванкувер Кэнакс» набрал 6 (3+3) очков.

«Отдавая должное мастерству и голевому чутью Капризова, для такого достижения необходимо определённое течение самой игры. «Ванкувер» позволил „Миннесоте“ много играть в большинстве. И Кирилл половину из своих очков набрал в неравных составах. Он умеет это делать. И это одна из причин его высокой результативности. А кроме того, просто так звёзды сошлись», – сказал Канарейкин в интервью Vprognoze.ru.

Напомним, в этой встрече Капризов записал на свой счёт 6 (3+3) очков и поднялся сразу на 17 позиций в бомбардирской гонке НХЛ. Также он стал третьим россиянином, набравшим шесть очков за один матч.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Капризова 57 (23+34) очков в 48 матчах. «Миннесота» набрала 58 очков и делит с «Нэшвилл Предаторз» девятое место в турнирной таблице Западной конференции.