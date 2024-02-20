Бродхёрст рассказал о продлении контракта с «Амуром»

Американский нападающий Алекс Бродхёрст прокомментировал продление контракта с «Амуром» на два года. Отметим, что форвард пропустил большую часть сезона из-за травмы плеча.

«Очень рад подписанию нового контракта. Мне здесь всё нравится: великолепные болельщики, отличный персонал, руководство, классная команда. Губернатор ставит перед нами высокие цели, и мне приятно быть частью такого большого дела. С большим оптимизмом смотрю в будущее. Очевидно, что мы хотим стать топ-клубом в КХЛ и наша цель – выиграть Кубок Гагарина. Руководство во главе с губернатором недвусмысленно дали это понять. Здорово, что наши менеджеры не боятся делать такие заявления и подкрепляют их делами», — приводит слова Бродхёрста официальный сайт «Амура».

Бродхёрст пополнил состав «Амура» перед сезоном. В текущем регулярном чемпионате 30-летний нападающий провёл за хабаровчан лишь 19 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи.

До конца регулярного чемпионата «Амуру» осталось провести три выездных матча: с «Металлургом», «Ак Барсом» и «Трактором».