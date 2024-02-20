Бывший нападающий сборной России прокомментировал игру Никиты Кучерова в сезоне

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко высказался об игре форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Игра Никиты Кучерова? Молодец парень. Доказывает всем. Игрой своей прежде всего. За него только порадоваться можно. И пожелать, чтобы он дальше это делал. Своим стремлением, своей работой он заслужил это», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

На данный момент Кучеров является лучшим бомбардиром этого сезона НХЛ. Россиянин забросил 36 шайб и отдал 58 результативных передач, набрав в общей сложности 94 очка в 56 матчах сезона. На второй строчке — форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон с 91 (33+58) результативным баллом в активе.