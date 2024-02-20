Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник ЦСКА Дыбленко оштрафован за удар клюшкой в матче с «Витязем»

Защитник ЦСКА Дыбленко оштрафован за удар клюшкой в матче с «Витязем»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча ЦСКА – «Витязь» (1:2), в котором защитник армейского клуба Ярослав Дыбленко несколько раз ударил клюшкой нападающего подмосковного клуба Егора Зубова, и вынес следующее решение:

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника ЦСКА Ярослава Дыбленко по п.1.12.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении лиги.

Напомним, в середине второй двадцатиминутки Дыбленко и Зубов несколько раз ударили друг друга клюшками, после чего игрок обороны ЦСКА получил удаление до конца матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Материалы по теме
«Грустно видеть ЦСКА в таком состоянии». Фёдоров — после поражения от «Витязя»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android