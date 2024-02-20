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Защитник ЦСКА Дыбленко оштрафован за удар клюшкой в матче с «Витязем»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча ЦСКА – «Витязь» (1:2), в котором защитник армейского клуба Ярослав Дыбленко несколько раз ударил клюшкой нападающего подмосковного клуба Егора Зубова, и вынес следующее решение:

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника ЦСКА Ярослава Дыбленко по п.1.12.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении лиги.

Напомним, в середине второй двадцатиминутки Дыбленко и Зубов несколько раз ударили друг друга клюшками, после чего игрок обороны ЦСКА получил удаление до конца матча.

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