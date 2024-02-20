Браташ: сочувствую «Сибири». Если бы у нас 4 очка отобрали, мы бы тоже вряд ли оклемались

Главный тренер «Лады» Олег Браташ оценил поражение в матче с «Сибирью» (0:3) и отметил отличную игру голкипера новосибирцев Антона Красоткина, оформившего шат-аут.

«По делу сегодня «Сибирь» победила. Играли лучше, чем мы, и заслуженно воплотили своё преимущество в три заброшенные шайбы. Красоткин здорово сыграл, на ноль. Молодец, я рад за него. Конечно, можно посочувствовать «Сибири» — если бы у нас четыре очка отобрали в решающий момент, я думаю, мы бы тоже вряд ли оклемались. Тем не менее молодцы, что не бросили играть, и сегодня здорово играли. Мы же продолжаем находиться в кризисе, пытаемся найти выход из него. Естественно, вся ответственность ложится на меня как на главного тренера. Но мы не сидим сложа руки, не довольствуемся тем, что попали в плей-офф, а ищем пути выхода из кризиса. Надеемся к началу плей-офф выглядеть боевой единицей.

Спад незапланированный? Конечно, незапланированный (смеётся). Это была шутка, что мы на март планировали свою подготовку. Естественно, мы не хотим попадать в течение сезона ни в какие кризисы, а хотим весь сезон играть хорошо, ровно. Но, к сожалению, что есть, то есть. Не получается так. Мы причины анализируем и видим. У нас есть свои версии, с которыми мы работаем, и боремся с той ситуацией, которая сложилась. И всё-таки мы надеемся, что к плей-офф подойдём в боевом состоянии.

Отсутствие легионеров – это недовольство игрой или часть подготовки? Скажем так — и то, и другое. У нас их три – по каждому своя ситуация.

Я работал с Красоткиным раньше, как оценю его рост? Да, я очень рад за Антона, слежу за его карьерой. Каждый год он прибавляет, идёт по нарастающей. Дай бог, чтобы он не останавливался. Он уже превращается в элитного вратаря — в нашей лиге как минимум», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.