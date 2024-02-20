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«Лучше бы спада вообще не было». Кугрышев оценил семиматчевую серию поражений «Лады»

«Лучше бы спада вообще не было». Кугрышев оценил семиматчевую серию поражений «Лады»
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Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев рассказал о семиматчевой серии поражений, в которую угодил тольяттинский клуб накануне старта плей-офф.

«Атмосфера в команде нормальная. Если по всему сезону пройтись, то, наверное, ни одна команда в лиге не обошлась без спада. Кто-то в начале, кто-то в конце. У нас вот сейчас. Но смотрим с позитивом, продолжаем работать. Только через работу такие моменты преодолеваются.

Удачно ли, что спад произошёл перед плей-офф? Плей-офф — немножко другой турнир: там не может быть спада. Ты либо сильнее, либо слабее. Лучше было бы, чтобы спада вообще не было. Но, к сожалению, пока так. Мы ищем [пути решения] проблемы и, уверен, за три игры найдём и исправим.

Самый слабый матч отрезка? Не могу сказать, что самый слабый. Наверно, если последние 10 матчей взять – они все примерно в одинаковом русле проходят. Не могу назвать его самым слабым. Он такой же, как и последний.

Разрешали «Сибири» хозяйничать на пятаке и получили много удалений на одном отрезке? Последние игры очень много времени проводим в своей зоне. От этого и удаления. Где-то нас там закрывают, накладывают смены, от этого идёт потеря концентрации. В своей зоне тяжелее играть.

Сыгрались ли с Куликовым и Алтыбармакяном? Мы не забили ни одного гола.

Большинство «Лады» весь сезон на последнем месте? Большинство — такой компонент, который очень сильно помогает даже при плохих, неудачных играх. Опять же нечего сказать: где-то не хватает мастерства. Работаем, пытаемся – но пока так.

Где взять силы, чтобы переломить неудачную серию? Силы у всех есть. Не от сил зависит. Мы все выходим, отдаёмся. Нужно одержать любую победу. Это придаст нам и уверенности, и дополнительных сил», — сказал Кугрышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.

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