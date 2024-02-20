Экс-форвард сборной России высказался о слухах, что Кучерова «прокатят» мимо «Харта»

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко оценил шансы нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова завоевать «Харт Трофи», ежегодно вручаемый самому ценному игроку НХЛ.

«Кучерова могут «прокатить» мимо «Харт Трофи»? Посмотрим, мы только гадать можем. Но он доказывает всё своей игрой, очками, своими действиями на площадке. Я думаю, им тяжело будет сделать это («прокатить» Кучерова мимо «Харта». – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, Кучеров лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 94 (36+58) очками. Это на три больше, чем у суперзвезды «Колорадо» Натана Маккиннона (33+58).