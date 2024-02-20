Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-форвард сборной России высказался о слухах, что Кучерова «прокатят» мимо «Харта»

Экс-форвард сборной России высказался о слухах, что Кучерова «прокатят» мимо «Харта»
Комментарии

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко оценил шансы нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова завоевать «Харт Трофи», ежегодно вручаемый самому ценному игроку НХЛ.

«Кучерова могут «прокатить» мимо «Харт Трофи»? Посмотрим, мы только гадать можем. Но он доказывает всё своей игрой, очками, своими действиями на площадке. Я думаю, им тяжело будет сделать это («прокатить» Кучерова мимо «Харта». – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, Кучеров лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 94 (36+58) очками. Это на три больше, чем у суперзвезды «Колорадо» Натана Маккиннона (33+58).

Материалы по теме
Кучерова не признают лучшим игроком сезона НХЛ. Даже если он вытащит «Тампу» в плей-офф
Кучерова не признают лучшим игроком сезона НХЛ. Даже если он вытащит «Тампу» в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android