Главный тренер «Нефтехимика» — о поражении от «Динамо»: не повезло или эмоций не хватило

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2), которое лишило нижнекамцев шансов на попадание в плей-офф.

«Могли спастись, уйти от поражения, в концовке имели хорошие моменты. Да и по игре примерно равная была борьба, у соперника были хорошие голевые моменты, у нас. Нам, может, где-то не повезло или эмоций не хватило, все последние игры выкладываемся по максимуму. Бывают такие матчи, когда что-то не пошло и тяжело вытащить игру. Но повторюсь, что моменты были. А так — парни здорово работают, бьются до конца, ни к кому претензий нет», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

Благодаря поражению «Нефтехимика» определился последний участник розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, которым стал хабаровский «Амур». Хабаровчане примут участие в плей-офф впервые за последние шесть сезонов.