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Толчинский прокомментировал сухое поражение СКА в матче с «Северсталью»

Толчинский прокомментировал сухое поражение СКА в матче с «Северсталью»
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Нападающий СКА Сергей Толчинский прокомментировал сухое поражение в матче с «Северсталью» со счётом 0:3.

«Бывают такие игры. Тяжело провести все 68 матчей на одном уровне. Всегда будут такие игры, когда не идёт, тяжело, не твой день. Мы сражались, несмотря ни на что, старались играть до конца, несмотря на счёт. Ничего страшного — сделаем выводы, идём дальше.

Последние четыре игры были на «СКА Арене», и все они получились эмоциональными — матч открытия, потом все игры с близким счётом. С «Торпедо» вытащили матч. Много эмоций отдали, ничего такого в этом нет. Тяжёлая игра, не наш день. Поэтому плей-офф и играется до четырёх побед, потому что такие игры случаются. Нужно посмотреть видео, сделать выводы и настраиваться на следующие матчи», – сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Грудинин, Лишка) – 37:20 (5x5)     0:2 Коростелёв (Лишка) – 50:04 (5x5)     0:3 Лишка – 57:16 (en)    
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