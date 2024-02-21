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Толчинский высказался о возможной встрече СКА с ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина

Толчинский высказался о возможной встрече СКА с ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина
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Нападающий СКА Сергей Толчинский высказался о возможной встрече СКА с ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина. На данный момент петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, но имеет шансы занять второе место. Московские армейцы располагаются на седьмом месте и потенциально имеют шансы попасть на СКА в первом раунде плей-офф.

«Возможная встреча с ЦСКА в первом раунде? Если мы хотим победить, то какая разница, с кем нам играть? Если хочешь быть чемпионом, нужно обыгрывать всех. Неважно, на какой стадии. Неважно, какой соперник. Надо отталкиваться от себя», – сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, СКА и ЦСКА пять раз подряд в последних сезонах встречаются в финале Западной конференции плей-офф.

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