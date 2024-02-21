Овечкин сократил отставание от Гретцки до 56 шайб

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» (6:2).

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече дублем и результативной передачей.

Таким образом, по итогам этой игры на счету Овечкина стало 838 шайб за карьеру в НХЛ. Россиянин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов НХЛ всех времён до 56 шайб.

Всего на счету Овечкина в текущем регулярном чемпионате 41 (16+25) очко в 51 матче.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 58 очков и занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «кэпс» 23 февраля будут гостить у «Тампа-Бэй Лайтнинг».